Mersin'de kısıtlama saatinde denize girenler, polis tarafından uyarıldı

Kısıtlamaya rağmen denize giren vatandaşlar, polis ekiplerinin denetimiyle karşılaşmasının ardından sahilden ayrılmak durumunda kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar günleri kısıtlamanın uygulandığı Mersin’de, hafta içi etkili olan yağış yerini güneşli havaya bıraktı.

Termometrelerin 21 dereceyi gösterdiği Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, yasağa aldırış etmeyerek sahile akın etti.

KİMİ GÜNEŞLENDİ, KİMİ DENİZE GİRDİ

Hava sıcaklığının yüksek olması dolayısıyla bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları da denize girdi.

POLİS UYARINCA AYRILDILAR

Bu sırada devriye görevi yapan polis, sahildeki vatandaşları görünce megafonla anons yaparak bölgeden ayrılmalarını istedi. Polisin uyarısı ile bu kişiler, sahilden aydıldı.

















