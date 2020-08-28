Mersin'de kumar operasyonu: 35 kişiye 166 bin 63 TL ceza

Mersin'de kumar operasyonu: 35 kişiye 166 bin 63 TL ceza

Erdemli ilçesinde, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 35 kişiye 166 bin 63 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tömük Mahallesi'nde ruhsatsız bir iş yerinde tombala oynandığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, kumar oynadıkları, aynı zamanda koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve kapalı ortamda sigara içtikleri belirlenen iş yeri sahibi Ö.Y'nin de aralarında bulunduğu 35 kişiye 166 bin 63 lira idari para cezası uygulandı.





BİRÇOK KUMAR ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

İş yerinde, 500 tombala pulu, 500 tombala kartı, tombala makinesi, ortam görüntüleme cihazı ve aktarım kamerası ile 5 litre kaçak içki de ele geçirildi.

İş yeri sahibi Ö.Y. (54) "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.



