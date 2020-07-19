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- Mersin'de mazgala kolu sıkışan genç kurtarıldı
Mersin'de mazgala kolu sıkışan genç kurtarıldı
Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken kolu mazgala sıkışan gencin yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.
- İHA
- 19.07.2020 - 14:36
Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yürüyen bir genç, cep telefonunu mazgal içerisine düşürdü.
Genç çocuk, düşürdüğü telefonunu almak istediği sırada ise kolunu mazgala sıkıştırdı.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Çabalarına rağmen kolunu mazgaldan çıkaramayan genci fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden itfaiye ekipleri, demirleri genişleterek gencin kolunu kurtardı, cep telefonunu da düştüğü yerden çıkardı.
Mersin'de mazgala kolu sıkışan genç kurtarıldı ViDEO