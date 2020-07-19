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    Mersin'de mazgala kolu sıkışan genç kurtarıldı

    Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken kolu mazgala sıkışan gencin yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.
    • İHA
    • 19.07.2020 - 14:36
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    Mersin'de mazgala kolu sıkışan genç kurtarıldı

    Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yürüyen bir genç, cep telefonunu mazgal içerisine düşürdü.

    Genç çocuk, düşürdüğü telefonunu almak istediği sırada ise kolunu mazgala sıkıştırdı.

    İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

    Çabalarına rağmen kolunu mazgaldan çıkaramayan genci fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden itfaiye ekipleri, demirleri genişleterek gencin kolunu kurtardı, cep telefonunu da düştüğü yerden çıkardı.

    Mersin'de mazgala kolu sıkışan genç kurtarıldı ViDEO

    Mersin'de mazgala kolu sıkışan genç kurtarıldı #1

    Mersin'de mazgala kolu sıkışan genç kurtarıldı #2

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