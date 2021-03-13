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    Mersin'de taksi ile at arabasının çarpıştığı kaza kamerada

    Mersin'de at arabası ile taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 13.03.2021 - 01:02
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 02:36
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    Mersin'de taksi ile at arabasının çarpıştığı kaza kamerada

     

    Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi 20’nci Cadde üzerinde seyir halindeki 33 T 0074 plakalı taksi ile at arabası çarpıştı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Çarpmanın etkisi ile at arabasının üzerinde bulunan iki kişi, savrulup, düşerek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    KAÇAN ATI VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRDİ

    Kaza sonrası bağlı olduğu arabadan kaçan at ise kilometrelerce uzaklıkta vatandaşların yardımı ile sakinleştirildi. At, daha sonra zabıta ekiplerine teslim edildi.

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle at arabasındaki 2 kişinin savrulup düştüğü, arabaya bağlı olan atın da kaçtığı görüldü.

    Mersin'de taksi ile at arabasının çarpıştığı kaza görüntülendi

    Mersin de taksi ile at arabasının çarpıştığı kaza kamerada #1


    Mersin de taksi ile at arabasının çarpıştığı kaza kamerada #2

    Mersin de taksi ile at arabasının çarpıştığı kaza kamerada #3

    Mersin de taksi ile at arabasının çarpıştığı kaza kamerada #4

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