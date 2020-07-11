Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahilde yere çöp ve çekirdek atarak çevreyi kirletenlere uyarılarda bulunuyor

Mersin'in Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sahilde denetim yaptı.

Sahilde yere çöp ve çekirdek atarak çevreyi kirletenlere uyarılarda bulunan ekipler, kentin denize girilebilen kısımlarında, temizliğin yanı sıra mangal ve kıyafet konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, ortak sosyal yaşamda uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yapıyor.

Ekipler, vatandaşlardan da bu şekilde davrananlar hakkında zabıta ve emniyete ihbarda bulunmalarını istedi. Mezitli Belediyesi Zabıtasının yaptığı denetimler vatandaşlardan da büyük destek görüyor.

Zabıta ekiplerinin kendilerini daha güvende hissetmesine neden olduğuna vurgu yapan vatandaşlar, Parkları ve sahilleri kullanırken bazı kişiler art niyetli olabiliyorlar.

VATANDAŞIMIZIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Uyarmaya çalıştığımızda ise hiç istemediğimiz hakaret ve tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ama zabıta ekiplerimizin sık sık denetimde bulunması bu art niyetli kişilere karşı bizi daha güçlü kılıyor dedi.

Yaptıkları denetimler hakkında bilgi veren Mezitli Zabıta Müdürlüğü personelleri Mehmet Ali Eldeleklioğlu ve İbrahim Veyseldağ, Vatandaşımızın can ve mal güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz.

Mersin'de zabıta çekirdek denetimi yaptı VİDEO



ÇEKİRDEK DENETİMİ YAPIYORLAR

Özellikle yaz aylarında sık kullanılan park ve sahillerde yapmış olduğumuz denetimlerde vatandaşlarımızla uyum içerisinde, onlarında desteğini alarak denetimlerde bulunuyoruz.

Özellikle yaz aylarının en çok tüketilen yiyeceklerinden oluşan çekirdek kabuklarını gelişigüzel atmamaları konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz diye konuştu.