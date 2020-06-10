Mersin'deki Cennet Obruğu'na asansör yapıldı

Silifke'nin en önemli doğal alanlarından biri olan ve Cennet Obruğu olarak adlandırılan mağaraya asansör inşa edilmesi tepkilere neden oldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Cennet ve Cehennem obruklarını turizme kazandırmak içinin yapılan çalışmalar kapsamında Cennet Obruğu'na asansör inşa edildi.

ŞİKAYET EDEN DE VAR MEMNUN OLAN DA

Yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan ziyaretçiler için inşa edilen asansör tepkilere neden olurken, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için asansörü olumlu karşılayanlar da oldu.

BAKANLIK PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILDI

Yeşil tabiatı ve dibinden akan doğal suyu ile "Cennet" olarak adlandırılan 70 metre derinliğindeki obruğa yapılan asansör Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı" kapsamında, Mersin Valiliği koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle yapıldı.

BELEDİYEDEN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, asansörün Cennet Obruğu'ndaki doğal yapıyı bozduğu yönündeki eleştirilere, "Bazı insanlarımız asansör konusunu farklı noktalara çekebilir ancak gerçekten ihtiyaç olan bir çalışmaydı. Uluslararası festivallerimiz kapsamında yurt dışından gelen misafirlerimiz oluyor. Çoğu zaman obrukların aşağısına inip, çıkmakta zorlanıyorlar. Yaşlılar inmek istiyor ancak bazen rahatsızlanıyorlar. Sağlık ekipleri müdahalede zorlanabiliyor. Hem can güvenliği hem de ziyaretler için çok güzel oldu. Artık herkesin bu doğal güzelliği görüp yaşayacağına, gittikleri ülkelerde burayı anlatacağına ve yeni kişilerin geleceğine inanıyoruz." ifadeleriyle cevapladı.