Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Türkiye, yaz mevsimin başından itibaren çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

Mersin'in Silifke ilçesi Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerinde bulunan ormanlık alandaki üç noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ve arazözler ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.