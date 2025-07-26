Abone ol: Google News

Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanın 3 farklı noktasında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA AA
26.07.2025 08:42

Türkiye, yaz mevsimin başından itibaren çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

Mersin'in Silifke ilçesi Çadırlı ve Bahçederesi mahallelerinde bulunan ormanlık alandaki üç noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ 

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ve arazözler ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR 

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

İç Haber Haberleri