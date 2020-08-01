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    Mersinli Derya Sert rahim nakliyle annelik sevinci yaşadı

    Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 9 yıl önce dünyanın başarılı ilk rahim naklini olan Derya Sert'in, 4 Haziran'da dünyaya getirdiği Ömer Özkan bebek ile ilk kez görüntülendi.
    • DHA
    • 01.08.2020 - 02:17
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    Mersinli Derya Sert rahim nakliyle annelik sevinci yaşadı

     

    Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan ve doğuştan rahmi olmayan Derya Sert'e(32), 8 Ağustos 2011 tarihinde kadavradan alınan rahim, AÜ Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 7 saat süren ameliyatla nakledildi.

    BİRÇOK DENEMEDEN SONRA ERKEK BEBEĞİ OLDU

    Sağlık Bakanlığı'nın özel izniyle yapılan nakil sonrası Mustafa Sert ile evli olan Derya Sert, bebek sahibi olması için birkaç kez denenen embriyo transferi sonucu hamile kaldı. Ancak kese büyüyemediği için hamilelik sonlandırıldı.

    Geçen 4 Haziran'da ise 28 haftalık 760 gram erkek bebek dünyaya geldi. Sert çifti, erkek bebeklerine 'Ömer Özkan' adını verdi.

    Mersinli Derya Sert rahim nakliyle annelik sevinci yaşadı #1

    BEBEĞİYLE BULUŞTU

    Derya Sert’in, bebeğiyle buluştuğu anları gösteren ilk fotoğraflar da ortaya çıktı. Sert, beslenme saatlerinde yoğun bakım odasında bebeğini beslemeye başladı.

    Mersinli Derya Sert rahim nakliyle annelik sevinci yaşadı #2

    ÖMER ÖZKAN'IN DURUMU İYİ

    AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Derya Sert'in bebeği 'Ömer Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Özkan, bebeğin anne sütüyle beslenmeye devam ettiğini, hızla kilo aldığını söyledi.

    Mersinli Derya Sert rahim nakliyle annelik sevinci yaşadı #3

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