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    Meteoroloji 11 ile sarı ve turuncu uyarı verdi

    Meteoroloji 11 ile sarı ve turuncu uyarı verdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'un da aralarında olduğu 11 ile turuncu ve sarı uyarıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 07:04
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nün yaptığı uyarılar sonrası dün gece saatlerinde İstanbul'da sağanak şekilde etkisini gösteren yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı.

    11 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

    Müdürlük'ten yapılan yeni açıklamalara göre; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova turuncu uyarı alırken, İstanbul, Bilecik, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ise sarı kod ile uyarıldı.

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    "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

    MGM sosyal medya hesabından, "Kuvvetli Yağışlara Dikkat! Hava Sıcaklığı: Kuzeybatı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklamasında bulundu.

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