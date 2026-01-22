Meteoroloji 24 ili sarı kodla uyardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgelerin yağışlı geçmesi bekleniyor.

YURT GENELİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ, KAR VE FIRTINA UYARISI

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve doğu kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Hatay’da kuvvetli yağış; Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış; Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Rüzgarın Batı ve Orta Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli, Doğu Akdeniz’de ise kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

KAR YAĞACAK MI?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Hatay'da kuvvetli yağmur ve sağanak yağış, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması beklendiğinden dolayı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

24 İLE SARI KODLU UYARI

Ayrıca Meteoroloji tarafından 26 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.

Uyarı yapılan iller arasında; Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye yer alıyor.