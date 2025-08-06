Meteoroloji paylaştı: 24 şehirde sıcaklık rekoru kırıldı! İşte, o şehirler…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlanan güncel verilere göre, bu hafta ülkenin batı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, iç ve doğu bölgelerde termometreler adeta alarm veriyor.

5 Ağustos itibarıyla 24 kentte sıcaklık, ilçelere göre değişmekle birlikte 40 ila 45,3 derece arasında ölçüldü.

Özellikle Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri, rekor sıcaklıklara sahne oldu. Uzmanlar, bu kadar yüksek sıcaklıkların yalnızca insan sağlığı için değil, tarım ve enerji kullanımı açısından da kritik etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.

40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

Siirt, Kurtalan 45,3

Şırnak, Cizre 44,7

Batman, Hasankeyf 43,5

Diyarbakır, Silvan 43,5

Mardin, Dargeçit 43,2

Gaziantep, Araban 42,7

Eskişehir, Sarıcakaya 42,4

Adıyaman, Besni 42,1

Şanlıurfa, Birecik 41,5

Bingöl, Genç 41,4

Elazığ, Keban 41,4

Aydın, Karpuzlu 41,3

Malatya, Doğanyol 41,2

Karabük, Merkez 41,1

Karaman, Merkez 40,7

Manisa, Saruhanlı 40,4

Tunceli, Merkez 40,4

Kahramanmaraş, Pazarcık 40,3

Ağrı, Merkez 40,2

Hatay, Kırıkhan 40,2

Iğdır, Aralık 40

İzmir, Tire 40

Mersin, Mut 40

Van, Çatak 40