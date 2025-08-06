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Meteoroloji paylaştı: 24 şehirde sıcaklık rekoru kırıldı! İşte, o şehirler…

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği son günlerde sıcaklık rekoru kıran şehirler meteoroloji tarafından paylaşıldı. 24 ilde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkarak rekor kırdı. İşte, o iller…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.08.2025 15:48
Meteoroloji paylaştı: 24 şehirde sıcaklık rekoru kırıldı! İşte, o şehirler…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlanan güncel verilere göre, bu hafta ülkenin batı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, iç ve doğu bölgelerde termometreler adeta alarm veriyor.

5 Ağustos itibarıyla 24 kentte sıcaklık, ilçelere göre değişmekle birlikte 40 ila 45,3 derece arasında ölçüldü.

Özellikle Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri, rekor sıcaklıklara sahne oldu. Uzmanlar, bu kadar yüksek sıcaklıkların yalnızca insan sağlığı için değil, tarım ve enerji kullanımı açısından da kritik etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.

40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

Siirt, Kurtalan    45,3

Şırnak, Cizre    44,7

Batman, Hasankeyf    43,5

Diyarbakır, Silvan    43,5

Mardin, Dargeçit    43,2

Gaziantep, Araban    42,7

Eskişehir, Sarıcakaya    42,4

Adıyaman, Besni    42,1

Şanlıurfa, Birecik    41,5

Bingöl, Genç    41,4

Elazığ, Keban    41,4

Aydın, Karpuzlu    41,3

Malatya, Doğanyol    41,2

Karabük, Merkez    41,1

Karaman, Merkez    40,7

Manisa, Saruhanlı    40,4

Tunceli, Merkez    40,4

Kahramanmaraş, Pazarcık    40,3

Ağrı, Merkez    40,2

Hatay, Kırıkhan    40,2

Iğdır, Aralık    40

İzmir, Tire    40

Mersin, Mut    40

Van, Çatak    40

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