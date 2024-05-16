Meteoroloji sağanak yağış uyarısı yaptı: Günlerce sürecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre Türkiye genelinde birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde de sağanak yağmur görülecek.

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Yaza doğru ilerlediğimiz şu günlerde, hava durumu herkesin merak ettiği konuların başında geliyor.

Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklık değerleri artışa geçerken birçok kişi, havaların ne zaman ısınacağını araştırıyor.

Sıcaklık yükselecek ancak yağışlar kapıda

Sıcaklık değerlerinde artışlar yaşansa da sağanak yağışlar yine de kapıda..

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kastamonu, Hatay ve Siirt çevreleri ile Batı ve Orta Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ege Bölgesi'nde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da pazar ve pazartesi sağanak bekleniyor

Yağışlar yine aynı bölgelerde cuma günü de sürecek. İstanbul da yağmurdan nasibini alacak. Cumartesi günü yağmur yurdu terk edecek. Fakat kısa ara verilen yağış pazar günü devam edecek. Pazar ve pazartesi günü İstanbul, Ankara, Bursa dahil birçok kentte sağanak yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Pazar günü yurdun batısında etki gösteren yağışlar, pazartesi yurt geneline yayılacak.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Toz taşınımı uyarısı

Ege bölgesinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.