Meteoroloji, sıcak hava dalgası için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçen haftadan itibaren görülen sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkisini artırarak cumartesi gününe kadar süreceğini açıkladı.

Türkiye sıcak ve bunaltıcı havaların etkisine girdi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta cuma gününden başlayarak ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının cumartesi gününe kadar etkisini artırarak süreceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde (İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleriyle Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri) eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve yer yer üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak ülke genelinde azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SICAK ÇARPMALARINA DİKKAT!

Sıcak hava dalgası nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

BAZI İLLERİN SICAKLIK DEĞERLERİ

Hafta sonuna kadar bazı il merkezlerinde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklık dereceleri şöyle:

"Ankara 38, İstanbul 32, İzmir 37, Çanakkale 36, Denizli 40, Afyonkarahisar 36, Uşak 36, Adana 44, Hatay 42, Kahramanmaraş 44, Antalya 39, Isparta 38, Burdur 38, Osmaniye 44, Çankırı 41, Eskişehir 38, Konya 39, Yozgat 36, Sivas 36, Kayseri 38, Kırşehir 39, Nevşehir 36, Niğde 36, Kırıkkale 40, Karaman 37, Aksaray 38, Bolu, 37, Düzce 40, Kastamonu 38, Çorum 40, Amasya 42, Tokat 40, Malatya 38, Elazığ 38."