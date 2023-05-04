Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı geldi
ensonhaber.com

(MGM) uyardı.

Yağışlı hava yeniden megakente dönüyor.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre perşembe günü İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) beklenen gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı geldi

"Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun"

Yetkililer tarafından buralarda yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı geldi
Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı geldi
Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı geldi