Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı geldi Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için İstanbul ve Marmara genelinde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyardı.

Yağışlı hava yeniden megakente dönüyor.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre perşembe günü İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) beklenen gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

"Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun"

Yetkililer tarafından buralarda yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.