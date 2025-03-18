Meteorolojiden kritik uyarı: İstanbul dahil 30 il için sarı kodlu alarm

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), Göller yöresi, İç Anadolu (Kırşehir, Aksaray ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana'nın kuzey kesimleri, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

30 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin raporunda; 30 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kar, sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde; Ağrı, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Yalova.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, ülke genelinde hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney, zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de kuzey, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de kuzey, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.