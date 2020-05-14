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Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler

Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler

Fatih'te, metro istasyonunda bir kişinin çantasında bulunan 200 bin lirayı çalan yankesiciler taksi kamerasına yansırken, şüphelilerden biri yakalandı.