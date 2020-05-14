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    Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler

    Fatih'te, metro istasyonunda bir kişinin çantasında bulunan 200 bin lirayı çalan yankesiciler taksi kamerasına yansırken, şüphelilerden biri yakalandı.
    • DHA
    • 14.05.2020 - 13:26
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    Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler

    İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Laleli Metro İstasyonu'nda, 33 yaşındaki Abdülkerim A.'nın çantasında bulunan 200 bin lira, metroya bineceği sırada  yankesiciler tarafından çalındı.

    Paraları aldıktan sonra kaçan 2 yankesici daha sonra taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. İki şüphelinin takside olduğu anların ise görüntüsü ortaya çıktı.

    ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

    Kamera görüntülerinden tespit edilen Rus uyruklu 40 yaşındaki Denis P., Aksaray Metro İstasyonu durağında metronun gelmesini beklediği sırada yakalandı.

    Gözaltına alınan Denis P. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

    Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler ViDEO

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