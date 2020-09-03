Metropoll'den Cumhurbaşkanı kim olsun anketi
- Haber Merkezi
- 03.09.2020 - 13:35
Türkiye'de erken seçim tartışmaları bitmiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken seçim yok." diyerek son noktayı koymuştu. Ancak erken seçim tartışmaları, birçok partinin gündeminden düşmedi.
Bu kapsamda Metropoll'ün, "Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2020" anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.
Ankete katılanlara "Seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.
Yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başka bir aday karşılaştırıldı.
Sonuçlar ise şu şekilde;
ERDOĞAN MI İMAMOĞLU MU
Erdoğan yüzde 46,5 alırken Ekrem İmamoğlu yüzde 43,5 olarak çıkıyor.
ERDOĞAN MI YAVAŞ MI
Erdoğan diyenler yüzde 45,5. Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 43,0.
ERDOĞAN MI AKŞENER Mİ
Erdoğan diyenler yüzde 46,8 Meral Akşener diyenlerin oranı yüzde 38,3
ERDOĞAN MI İNCE Mİ
Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 48,5. Muharrem İnce diyenlerin oranı yüzde 32,2.
ERDOĞAN MI GÜL MÜ
Erdoğan’a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 49,6. Abdullah Gül’e oy veririm diyenlerin oranı yüzde 22,5.