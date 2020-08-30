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    Mevlüt Çavuşoğlu, Josep Borrell ile görüştü

    Bakan Çavuşoğlu'nun, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile Akdeniz konusunda bir görüşme gerçekleştirdikleri açıklandı.
    • AA
    • 30.08.2020 - 20:49
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Josep Borrell ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştü.

    AKDENİZ KONUSU ELE ALINDI

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Borrell'in görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Josep Borrell ile görüştü #1

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