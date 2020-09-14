Mevlüt Çavuşoğlu: Oruç Reis gemisi bakım ve ikmal için çekildi

Mevlüt Çavuşoğlu: Oruç Reis gemisi bakım ve ikmal için çekildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadığını, Oruç Reis gemisinin limana bakım ve ikmal için çekildiğini söyledi.

Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalarına devam eden Oruç Reis gemisinin dün Antalya Limanı'na dönmesinden sonra "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım attığı" yorumları yapıldı.

BAKIM İÇİN LİMANDA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin geri adım atmadığını belirterek, Oruç Reis gemisinin limana bakım ve ikmal için çekildiğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasının devamında, "Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Barbaros ve Yavuz gemilerinin ise çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Oruç Reis gemisi bakım ve ikmal için çekildi

CHP'YE TEPKİ

Oruç Reis'in faaliyetleri konusunda tüm siyasi partilerden MHP'nin verdiği gibi güçlü destek beklediklerini belirten Çavuşoğlu, "CHP'nin sormadan 'geri adım' demesi iç siyasete yönelik." dedi.