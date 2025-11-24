MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"YAŞAYAN MEDENİYET VE MİLLET VARLIĞIMIZIN ASIL GÜCÜ VE GÜVENCESİ ÖĞRETMENLERİMİZDİR"

Bahçeli, "Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır" notu ile yayımladığı mesajında, medeniyetin, bir milletin müşterek çabasıyla ortaya çıkan sürdürülebilir yüksek seviyenin tanımı olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti: