Milli Savunma Bakanlığı: TCG Gediz Fırkateyni su üstü atış eğitimini Doğu Akdeniz'de başarıyla icra etti
Milli Savunma Bakanlığı, harekata hazırlık faaliyetleri kapsamında atış eğitimine giren TCG Gediz Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'deki eğitimini başarıyla tamamladığını açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 18.09.2020 - 10:29
MSB: "TCG GEDİZ Fırkateynimiz, harekâta hazırlık faaliyetleri kapsamında suüstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de başarıyla icra etmiştir."
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