MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında karar

Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç hakkında tahliye kararı verildi. Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ise bütün suçlardan beraat etti.

Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle altı aydır tutuklu bulunan gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in tahliyesine karar verildi.

PEHLİVAN VE TERKOĞLU BERAAT ETTİ

Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Eren Ekinci “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasından beraat etti.

Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini ifşa etme suçundan beraat etti.

Aydın Keser, Ferhat Çelik, Murat Ağırel istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’in aynı zamanda adli kontrol uygulamaları kaldırıldı. Erk Acarer’in dosyası ise ayrıldı.