Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlere göz açtırmıyor.

Son olarak Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinden PKK'lıların eylemlerine izin verilmedi.

7 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırı hazırlığında olan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.

MSB: 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi VİDEO