MSB: 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- 26.07.2022 - 18:59
- Güncelleme : 26.07.2022 - 19:12
Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlere göz açtırmıyor.
Son olarak Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinden PKK'lıların eylemlerine izin verilmedi.
7 PKK'lı öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırı hazırlığında olan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan açıklama
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.
MSB: 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi VİDEO