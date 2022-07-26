Petrol
99.79
-0.40%
Euro
18.1082
-0.51%
Dolar
17.8582
0.48%
Altın
987.23
0.42%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
378.948
-3.89%
BTXN Coin
9.60
-5.04%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    MSB: 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • 26.07.2022 - 18:59
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 19:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlere göz açtırmıyor.

    Son olarak Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinden PKK'lıların eylemlerine izin verilmedi.

    7 PKK'lı öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırı hazırlığında olan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlıktan açıklama

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.

    MSB: 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi VİDEO

    MSB: 7 PKK lı etkisiz hale getirildi #1

    MSB: 7 PKK lı etkisiz hale getirildi #2

    MSB: 7 PKK lı etkisiz hale getirildi #3


    İlginizi Çekebilir

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Gustavo Henrique, Fenerbahçe için geliyor
    Transfer dosyası

    Gustavo Henrique, Fenerbahçe için geliyor

    Gustavo Henrique kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe'ye gelecek mi?
    Futbol

    Gustavo Henrique kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe'ye gelecek mi?

    Görüş Bildir