MSB: Giresun'da 1 helikopter görevlendirildi

Helikopter, bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Giresun'daki sel felaketinin ardından devletin tüm imkanları seferber edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 helikopter, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Giresun'a gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun’da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun."

Paylaşımda, yürütülen çalışmalardan fotoğraflara yer verildi.

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