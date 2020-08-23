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    MSB: Giresun'da 1 helikopter görevlendirildi

    Helikopter, bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
    • AA
    • 23.08.2020 - 11:40
    • Güncelleme : 23.08.2020 - 11:40
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    MSB: Giresun'da 1 helikopter görevlendirildi

    Giresun'daki sel felaketinin ardından devletin tüm imkanları seferber edildi.

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 helikopter, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Giresun'a gönderildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

    ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK

    "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun’da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun."

    Paylaşımda, yürütülen çalışmalardan fotoğraflara yer verildi.

    MSB: Giresun da 1 helikopter görevlendirildi #1

    MSB: Giresun da 1 helikopter görevlendirildi #2

    MSB: Giresun da 1 helikopter görevlendirildi #3

    MSB: Giresun da 1 helikopter görevlendirildi #4

    Giresun'daki selde çöken menfez havadan görüntülendi ViDEO

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