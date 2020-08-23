MSB: Giresun'da 1 helikopter görevlendirildi
Helikopter, bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
- AA
- 23.08.2020 - 11:40
- Güncelleme : 23.08.2020 - 11:40
Giresun'daki sel felaketinin ardından devletin tüm imkanları seferber edildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 helikopter, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Giresun'a gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun’da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun."
Paylaşımda, yürütülen çalışmalardan fotoğraflara yer verildi.