Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
329.000
4.28%
EXEN Coin
40.30
-1.94%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    MSB: Mardin'de yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmek isteyen 2 kişi yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'de yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalananlardan birinin, PKK'ya katılmak için geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.05.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 18:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Mardin'de yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmek isteyen 2 kişi yakalandı

    Sınır hattında teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçik, Mardin sınırında PKK'ya katılmak için Suriye'ye geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

    "PKK'YA KATILMAK İÇİN GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ"

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Mardin’deki hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yakalananlardan birinin PKK/YPG terör örgütüne katılacak şahısların geçişlerini organize ettiği diğerinin ise terör örgütüne katılmak için geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi." denildi.

    MSB: Mardin de yasa dışı yollarla Suriye ye geçmek isteyen 2 kişi yakalandı #1

    MSB: Mardin de yasa dışı yollarla Suriye ye geçmek isteyen 2 kişi yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir