MSB: Mardin'de yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmek isteyen 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'de yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalananlardan birinin, PKK'ya katılmak için geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi.

Sınır hattında teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçik, Mardin sınırında PKK'ya katılmak için Suriye'ye geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

"PKK'YA KATILMAK İÇİN GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Mardin’deki hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yakalananlardan birinin PKK/YPG terör örgütüne katılacak şahısların geçişlerini organize ettiği diğerinin ise terör örgütüne katılmak için geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi." denildi.