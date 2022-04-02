MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen’in naaşına ulaşıldı

Hakkari Şemdinli'de Derecik Çayı'na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşıldı.

Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli asteğmen, arazi arama- tarama faaliyeti sırasında dengesini kaybederek, Hacıbey Çayı'na düştü.

Asteğmen, suyun içinde gözden kaybolurken, diğer askeri personelin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

TOPLAM 358 PERSONEL ARADI

AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinden 28 dalgıç, 300 asker, 30 güvenlik korucu olmak üzere 358 personelin yanı sıra bölge halkının da desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

NAAŞINA ULAŞILDI

Yapılan arama çalışmaları sonucunda bugün Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"31 Mart tarihinde akşam saatlerinde, Şemdinli/Hakkâri bölgesinde devriye görevi icra eden unsurda görev yapan, Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen Derecik Çayına düşerek kaybolmuş, bölgede derhal havadan ve karadan yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. 2 Nisan 2022 tarihinde bölgede yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri sonucunda Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen’in naaşına ulaşılmıştır."