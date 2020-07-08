- En Son Haber
- İç Haber
- MSB: Suriye'nin kuzeyinde terör faaliyetlerine izin yok
MSB: Suriye'nin kuzeyinde terör faaliyetlerine izin yok
- DHA
- 08.07.2020 - 14:17
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde teröristlere karşı yürüttüğü şanlı mücadelenin bir benzerini de Türkiye sınırlarında, sınır ötesi operasyonlarla yürütüyor.
Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde yuvalanan PKK/YPG'li teröristlerin inlerini başlarına yıkan Mehmetçik'in faaliyetlerinin süreceği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini duyurdu.
"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin terör koridoru hayaliyle Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.