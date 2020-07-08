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    MSB: Suriye'nin kuzeyinde terör faaliyetlerine izin yok

    MSB, Twitter hesabından yapılan açıklama ile, Suriye'nin kuzeyinde hiçbir şekilde PKK/YPG terör örgütlerinin faaliyetlerine izin verilmeyeceğini vurguladı.
    • DHA
    • 08.07.2020 - 14:17
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    MSB: Suriye'nin kuzeyinde terör faaliyetlerine izin yok

     

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde teröristlere karşı yürüttüğü şanlı mücadelenin bir benzerini de Türkiye sınırlarında, sınır ötesi operasyonlarla yürütüyor.

    Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde yuvalanan PKK/YPG'li teröristlerin inlerini başlarına yıkan Mehmetçik'in faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

    Milli  Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini duyurdu.

    "MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin terör koridoru hayaliyle Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

    MSB: Suriye'nin kuzeyinde terör faaliyetlerine izin yok #1

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