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MSB: Suriye'nin kuzeyinde terör faaliyetlerine izin yok

MSB: Suriye'nin kuzeyinde terör faaliyetlerine izin yok

MSB, Twitter hesabından yapılan açıklama ile, Suriye'nin kuzeyinde hiçbir şekilde PKK/YPG terör örgütlerinin faaliyetlerine izin verilmeyeceğini vurguladı.