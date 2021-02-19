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    MSB, YPG/PKK'dan kurtardığı tahılları halka dağıtıyor

    Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG'den kurtarılan köyün silolarındaki tahıl, bölge halkına dağıtılıyor.
    • AA
    • 19.02.2021 - 12:17
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 12:33
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    MSB, YPG/PKK'dan kurtardığı tahılları halka dağıtıyor

    Milli Savunma Bakanlığı, 9 Ekim 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu grupları tarafından Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı özerklik ilan eden Suriye Demokratik Güçleri'ne karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı neticesinde PKK/YPG'den kurtarılan Suriye'nin Sharakrak köyünün siloloarındaki tahılın, bölge halkına dağıtılmaya başlandığını bildirdi.

    YAŞAM KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLİYOR

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan tahıl silolarındaki ürünlerin, Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat kapsamında, bölge halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, bölgede güven, huzur ve istikrar ortamının geliştirilmesi için dağıtılmaya başlandığı belirtildi.

    MSB, YPG/PKK dan kurtardığı tahılları halka dağıtıyor #1

    Ayrıca, dağıtıma ilişkin görüntüler de sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Videoda, silolardan yüklenen tahılın tartıldıktan sonra dağıtıma götürülmesi yer aldı.

    MSB, YPG/PKK'dan kurtardığı tahılları halka dağıtıyor VİDEO

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