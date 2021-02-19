Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG'den kurtarılan köyün silolarındaki tahıl, bölge halkına dağıtılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 9 Ekim 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu grupları tarafından Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı özerklik ilan eden Suriye Demokratik Güçleri'ne karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı neticesinde PKK/YPG'den kurtarılan Suriye'nin Sharakrak köyünün siloloarındaki tahılın, bölge halkına dağıtılmaya başlandığını bildirdi.

YAŞAM KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan tahıl silolarındaki ürünlerin, Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat kapsamında, bölge halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, bölgede güven, huzur ve istikrar ortamının geliştirilmesi için dağıtılmaya başlandığı belirtildi.





Ayrıca, dağıtıma ilişkin görüntüler de sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Videoda, silolardan yüklenen tahılın tartıldıktan sonra dağıtıma götürülmesi yer aldı.

MSB, YPG/PKK'dan kurtardığı tahılları halka dağıtıyor VİDEO