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    MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 FETÖ'cü yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ'cü 7 kişinin yakalandığını duyurdu.
    • DHA
    • 27.05.2021 - 19:14
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    MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 FETÖ'cü yakalandı

    Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Mehmetçik, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişiyi yakaladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yakalanan 7 kişinin FETÖ'cü olduğunu duyurdu.

    7 FETÖ'CÜ YAKALANDI

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi" denildi.

    MSB: Yunanistan a geçmeye çalışan 7 FETÖ cü yakalandı #1

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