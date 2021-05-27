MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 FETÖ'cü yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ'cü 7 kişinin yakalandığını duyurdu.
- DHA
- 27.05.2021 - 19:14
Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Mehmetçik, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişiyi yakaladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yakalanan 7 kişinin FETÖ'cü olduğunu duyurdu.
7 FETÖ'CÜ YAKALANDI
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi" denildi.