MSB'den, 'Cumhuriyet Bayramı'na özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 97’nci kuruluş yıl dönümü için özel bir klip yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yaşını, hazırladığı bir video klip ile kutladı.

Klip, "Ölümden korkmadan, özgürlük yolunda ilk kurşunu atmaktır cumhuriyet" sözleriyle başladı.

"CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN"

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 97’nci yılında Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" denildi.