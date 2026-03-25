Kapadokya'nın doğu girişindeki peribacalarına sprey boyalı tahribat

Kapadokya’nın önemli geçiş noktalarından biri olan ilçe, özellikle Soğanlı Vadisi başta olmak üzere doğal ve tarihi alanlarıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Ancak Araplı yokuşu mevkiinde bulunan oluşumlara yazılan yazılar, hem doğaya zarar verdi hem de bölge sakinlerinin tepkisini çekti.

"KAYALARA YAZILAN YAZILAR KABUL EDİLEMEZ"

Araplı Mahallesi Muhtarı Ahmet Sal, bölgenin korunması gerektiğini vurgulayarak, “Burası bizim doğal mirasımız. Sevdiğinizin adını kayalara yazmaya gerek yok, kalbinize yazın. Doğayı kirletmeyelim.” dedi.

Bölgeden geçen sürücülerin ve yolcuların sık sık durarak fotoğraf çektiğini belirten Sal, bazı kişilerin sprey boyalarla kayalara yazılar yazmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Daha önce de benzer şekilde tahrip edilen alanın mikro kumlama yöntemiyle temizlendiğini hatırlatan Sal, aynı durumun yeniden yaşandığını söyledi. Yetkililerin konuyla ilgilendiğini belirten Sal, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Gelin, gezin, fotoğraf çekin ama doğaya zarar vermeyin.” diye konuştu.

"KORUMA SORUMLULUĞU TOPLUMUN TAMAMINA AİT"

“Bilinç içimizde olmalı” diyen Sal, bölgenin yoğun bir güzergah üzerinde bulunduğunu ve sürekli denetimin mümkün olmadığını vurguladı. Doğayı koruma sorumluluğunun toplumun tamamına ait olduğunu belirtti.

Bölge halkından Hamza Bulut da benzer şekilde vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaparak, “Buralar bizim doğal güzelliklerimiz. Temizlenmesine rağmen yeniden tahrip ediliyor. İnsanlar gezsin, görsün ama zarar vermesin. Tek isteğimiz bu.” ifadelerini kullandı.