Muğla'nın Ortaca ve Marmaris ilçesinde 127 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca Mergenli Mahallesi ile Marmaris Hisarönü Mahallesi'ndeki ormanlık alana araçlarla düzensiz göçmen geleceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 127 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 2 organizatör gözaltına alındı.

Giyecek ve yiyecek verildi

Jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yağmurlu havada yakalanan ve olumsuz arazi şartlarından etkilendikleri belirlenen kadın ve çocukların bulunduğu düzensiz göçmenlere giyecek ve yiyecek verildi.

AA'nın haberine göre; işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Muğla'da 127 göçmen yakalandı VİDEO

