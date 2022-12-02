Petrol
86.86
-0.02%
Euro
19.5153
-0.52%
Dolar
18.634
0.01%
Altın
1.07
-0.96%
Borsa
4974
-1.43%
Bitcoin
320.164
-0.91%
BTXN Coin
5.55
-0.35%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Muğla'da 127 göçmen yakalandı

    Muğla'nın Ortaca ve Marmaris ilçesinde 127 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 17:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da 127 göçmen yakalandı

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca Mergenli Mahallesi ile Marmaris Hisarönü Mahallesi'ndeki ormanlık alana araçlarla düzensiz göçmen geleceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

    Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 127 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 2 organizatör gözaltına alındı.

    Giyecek ve yiyecek verildi

    Jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yağmurlu havada yakalanan ve olumsuz arazi şartlarından etkilendikleri belirlenen kadın ve çocukların bulunduğu düzensiz göçmenlere giyecek ve yiyecek verildi.

    AA'nın haberine göre; işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Muğla'da 127 göçmen yakalandı VİDEO

    Muğla da 127 göçmen yakalandı #1

    Muğla da 127 göçmen yakalandı #2

    Muğla da 127 göçmen yakalandı #3


    Bitlis'te lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu
    İç Haber

    Bitlis'te lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Martı dilini kaptı
    3. Sayfa

    Martı dilini kaptı

    Görüş Bildir