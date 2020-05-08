Bodrum ilçesinde su dolu kuyuda 3 gün boyunca hayat mücadelesi veren kediyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Kuyuya indirilen botla kurtarılan yavru kedi, tedavi altına alındı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi 1991 Sokak'ta bulunan su kuyusundan kedi sesi duyan mahalle sakinleri, durumu Muğla 911 arama kurtarma ekiplerine haber verdi.

Kuyunun olduğu mandalina bahçesine giden ekipler, ilk olarak halat yardımıyla kuyuya indi.

2 SAATTE KURTARILDI

10 metre derinliğinde olan kuyuya düşen kediyi, 2 saat boyunca birçok teknikle kurtarmaya çalıştılar. Halsiz düşen kedi, yüzerek kuyunun karşı tarafında bulunan toprağın üzerinde durmaya başladı. Uzun bir sopa ile kediyi bulunduğu yöne çekmeye çalışan kurtarma ekibi, bir türlü kediye ulaşamadı.

Muğla'da 3 gün boyunca kuyuda kalan kedi kurtarıldı ViDEO

"ÇUKUR" İSMİ VERİLDİ

Son çare olarak mahalle sakinleri tarafından getirilen şişme bot, kuyuya indirildi. Bot üstünde kedinin olduğu bölüme giden arama kurtarma gönüllüsü, ip yardımıyla kediyi almayı başardı. Mahalle sakinlerinin alkışları arasında kuyudan çıkarılan kediye “Çukur” ismi verildi.

TEDAVİ EDİLECEK

Islak ve bitkin halde olan kediyi olay yerine gelen Veteriner İşleri Müdürü Onur Çevik ve ekibi teslim aldı. Çevik, kediyi tedavi edeceklerini ve sonrasından kısırlaştırıp bir hayvansevere sahiplendireceklerini ifade etti.