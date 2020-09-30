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    Muğla'da 4 sığınmacı kurtarıldı

    Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 4 sığınmacı kurtarıldı.
    • AA
    • 30.09.2020 - 00:56
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    Muğla'da 4 sığınmacı kurtarıldı

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

    4 SIĞINMACI KURTARILDI

    Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 4 sığınmacı kurtarıldı.

    Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Muğla da 4 sığınmacı kurtarıldı #1

    Muğla da 4 sığınmacı kurtarıldı #2

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