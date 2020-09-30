Muğla'da 4 sığınmacı kurtarıldı
Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 4 sığınmacı kurtarıldı.
- AA
- 30.09.2020 - 00:56
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
4 SIĞINMACI KURTARILDI
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 4 sığınmacı kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.