Muğla'da alev alan araçtaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi’ne bağlı Sarnıç mevkiinde seyir halinde olan Tofaş marka otomobilde bir anda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesi ile ormana sıçramadan kontrol altına alındı.