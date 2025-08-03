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Muğla'da alev alan araçtaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi’ne bağlı Sarnıç mevkiinde seyir halinde olan Tofaş marka otomobilde bir anda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesi ile ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

İHA İHA
03.08.2025 07:21
Muğla'da alev alan araçtaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi’nde seyir halinde olan bir vatandaş, Tofaş marka aracının aniden alev alması üzerine durarak kendini son anda dışarı attı.

 ALEV TOPUNA DÖNEN ARAÇ SON ANDA SÖNDÜRÜLDÜ

Sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye en yakın noktada nöbet tutan Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Hızla olay yerine ulaşan ekipler, alev topuna dönen araç yangınını ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı.

Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler de olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlattı. 

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