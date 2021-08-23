Muğla'da alevler içinde yanan tekne battı
22 metre uzunluğundaki bir tekne, alev alev yanarak çevredekilerin gözleri önünde battı. Yangın sırasında teknenin içinde bulunan 5 kişi bota binerek kurtuldu.
- İHA
- 23.08.2021 - 15:50
- Güncelleme : 23.08.2021 - 18:31
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Mazıköy açıklarında yer alan, üzerinde 5 kişinin bulunduğu 22 metre boyundaki 'Frida' isimli tekne, bilinmeyen nedenle sabah saatlerinde yanmaya başladı.
5 KİŞİ KURTULDU
Yangın esnasında teknede bulunan 2'si mürettebat 3'ü misafir toplam 5 kişi, teknedeki bota binerek kurtuldu.
Alev alev yanan tekneden çıkan siyah dumanlar, Gökova Körfezi'nin birçok yerinden görüldü.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
TEKNE SULARA GÖMÜLDÜ
Tekne yanarak batarken, can kaybı yaşanmadı. Bottaki 5 kişinin, tekne sahibi tarafından deniz uçağı ile denizden alındığı öğrenildi.
Yangın sonrası tekne sulara gömüldü.