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    Muğla'da alevler içinde yanan tekne battı

    22 metre uzunluğundaki bir tekne, alev alev yanarak çevredekilerin gözleri önünde battı. Yangın sırasında teknenin içinde bulunan 5 kişi bota binerek kurtuldu.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 18:31
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    Muğla'da alevler içinde yanan tekne battı

    Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Mazıköy açıklarında yer alan, üzerinde 5 kişinin bulunduğu 22 metre boyundaki 'Frida' isimli tekne, bilinmeyen nedenle sabah saatlerinde yanmaya başladı.

    5 KİŞİ KURTULDU

    Yangın esnasında teknede bulunan 2'si mürettebat 3'ü misafir toplam 5 kişi, teknedeki bota binerek kurtuldu.

    Alev alev yanan tekneden çıkan siyah dumanlar, Gökova Körfezi'nin birçok yerinden görüldü.

    Muğla da alevler içinde yanan tekne battı #1

    CAN KAYBI YAŞANMADI

    Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    TEKNE SULARA GÖMÜLDÜ

    Tekne yanarak batarken, can kaybı yaşanmadı. Bottaki 5 kişinin, tekne sahibi tarafından deniz uçağı ile denizden alındığı öğrenildi.

    Yangın sonrası tekne sulara gömüldü.

    Muğla da alevler içinde yanan tekne battı #2

    Muğla da alevler içinde yanan tekne battı #3

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