Muğla'da alevlerin arasında kalan kirpi kurtarıldı

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Yanan çalıların arasında bulduğu kirpiyi alevlerden kurtaran itfaiye eri, kirpiyi kurtardıktan sonra su ile serinletti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Zorlar Mahallesi'nde, çalılıkların tutuşması üzerine yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar ise durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

ALEVLERİN ARASINDAKİ KİRPİ KURTARILDI

Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin arasında kalan bir kirpiyi fark etti. Kirpinin etrafındaki alevleri suyla söndüren itfaiye eri, sonrasında kirpiyi alarak yangın yerinden uzaklaştırdı.

SU İLE SERİNLETTİLER

İtfaiye eri kurtardığı kirpiyi su ile serinlettikten sonra, yangın mahallinin uzağında tekrar doğaya saldı.

Alevlerin arasında kalan kirpiyi itfaiye eri kurtardı