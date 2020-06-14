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    Muğla'da alevlerin arasında kalan kirpi kurtarıldı

    Yanan çalıların arasında bulduğu kirpiyi alevlerden kurtaran itfaiye eri, kirpiyi kurtardıktan sonra su ile serinletti.
    • İHA
    • 14.06.2020 - 16:22
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    Muğla'da alevlerin arasında kalan kirpi kurtarıldı

    Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Zorlar Mahallesi'nde, çalılıkların tutuşması üzerine yangın çıktı.

    Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar ise durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

    ALEVLERİN ARASINDAKİ KİRPİ KURTARILDI

    Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin arasında kalan bir kirpiyi fark etti. Kirpinin etrafındaki alevleri suyla söndüren itfaiye eri, sonrasında kirpiyi alarak yangın yerinden uzaklaştırdı.

    SU İLE SERİNLETTİLER

    İtfaiye eri kurtardığı kirpiyi su ile serinlettikten sonra, yangın mahallinin uzağında tekrar doğaya saldı.

    Alevlerin arasında kalan kirpiyi itfaiye eri kurtardı

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