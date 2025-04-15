İHA

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi’nde başıboş bir keçi, macera dolu bir tırmanışla iki katlı bir evin çatısına çıktı. Çatının kenarlarında dolaşan keçiyi fark eden mahalle sakinleri, düşme riski nedeniyle durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çatıya merdivenle ulaşmak istedi ancak hareketli keçi buna pek izin vermedi.

ANNESİYLE İKNA EDİP AŞAĞI İNDİRDİLER

Duruma yaratıcı bir çözüm bulan ekipler, keçiyi sakinleştirmek için yerde otlayan annesini de merdivenle çatıya çıkardı. Annesini gören keçi hiç düşünmeden yanına koşunca ekipler, fırsatı değerlendirerek onu güvenli şekilde yakaladı. Macerası son bulan keçi önce evin içine alındı, ardından bahçeye indirilerek özgürlüğüne kavuşturuldu. O anlar, mahalle halkı için unutulmaz bir kurtarma operasyonuna dönüştü.