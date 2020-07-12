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    Muğla'da çatıya çıkan keçileri itfaiye kurtardı

    Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çatıda mahsur kalan keçi yavruları, itfaiye ekipleri tarafından indirildi.
    • AA
    • 12.07.2020 - 02:50
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    Muğla'da çatıya çıkan keçileri itfaiye kurtardı

    Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Beyobası Mahallesi'nde bulunan eski değirmen binasının çatısına çıkan keçiler, inmeyi bir türlü beceremedi.

    Vatandaşlar da hayvanları indiremeyince çareyi itfaiyeyi aramakta buldular

    Çatıdan itfaiye merdivenine alınarak indirilen keçiler daha sonra sahibine teslim edildi.

    Muğla'da çatıya çıkan keçileri itfaiye kurtardı #1

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