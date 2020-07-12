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- Muğla'da çatıya çıkan keçileri itfaiye kurtardı
Muğla'da çatıya çıkan keçileri itfaiye kurtardı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çatıda mahsur kalan keçi yavruları, itfaiye ekipleri tarafından indirildi.
- AA
- 12.07.2020 - 02:50
Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Beyobası Mahallesi'nde bulunan eski değirmen binasının çatısına çıkan keçiler, inmeyi bir türlü beceremedi.
Vatandaşlar da hayvanları indiremeyince çareyi itfaiyeyi aramakta buldular
Çatıdan itfaiye merdivenine alınarak indirilen keçiler daha sonra sahibine teslim edildi.