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- Muğla'da demir boruya sıkışan kedi kurtarıldı
Muğla'da demir boruya sıkışan kedi kurtarıldı
Kafası demir boruya sıkışan yavru kedinin yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.
- İHA
- 27.06.2020 - 13:34
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Eldirek Mahallesi'nde, yavru bir kedinin kafasının demir boruya sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
ZEYTİNYAĞ YARDIMIYLA KURTARDILAR
İhbar üzerine ise bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, borunun ağzına zeytinyağ döktü.
Yağ yardımıyla kedinin kafasını sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, su verdikleri hayvanı tekrar saldı.
Kafası demir boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı