Dolar
6.8567
0.0102%
Euro
7.6936
0.0077%
Altın
1771.5
0.4542%
Borsa
114668.41
0.4638%
G. Altın
390.681
0.4868%
Bitcoin
63813.64
-0.8289%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Muğla'da demir boruya sıkışan kedi kurtarıldı

    Kafası demir boruya sıkışan yavru kedinin yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.
    • İHA
    • 27.06.2020 - 13:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Muğla'da demir boruya sıkışan kedi kurtarıldı #1

    Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Eldirek Mahallesi'nde, yavru bir kedinin kafasının demir boruya sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    ZEYTİNYAĞ YARDIMIYLA KURTARDILAR

    İhbar üzerine ise bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, borunun ağzına zeytinyağ döktü.

    Yağ yardımıyla kedinin kafasını sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, su verdikleri hayvanı tekrar saldı.

    Kafası demir boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

    Muğla'da demir boruya sıkışan kedi kurtarıldı #2

    Muğla'da demir boruya sıkışan kedi kurtarıldı #3

    Muğla'da demir boruya sıkışan kedi kurtarıldı #4

    Görüş Bildir