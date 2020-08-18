Muğla'da deniz tabanındaki beton duvara inceleme

Duvarların yükseltilerek yeni alanlar kazanıldığı belirtildi. Yetkililere, konunun çözülmesi için çağrı yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçeleri, deniz tabanına yapılan ve su altı kameralarınca tespit edilen beton duvarlarla gündeme geldi.

Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina Yarımadası'nda deniz tabanına beton set çekildiği ihbarını alan Bodrum Belediyesi ile Bodrum Kent Konseyi yetkilileri, bahse konu alanlarda inceleme yaptı.

Su altı kamerasıyla da tespit edilen görüntülerde, deniz altına metrelerce uzunlukta beton duvarlar çekildiği belirlendi.

"ACISINI SONRA ÇEKECEĞİZ"

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, yaptığı açıklamada, Bodrum Belediyesi ile 'denizden bakış' programı başlattıklarını ve uygulamalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İlçede deniz dibine duvarlar yapılmaya başladığını gördüklerini anlatan Yılmaz, "Bazı yerlerde mevcut duvarların yükseltilerek yeni alanlar kazanıldığını gördük. Bu böyle gidiyor. Denize yapılan bu işlemlerin acısını çok sonra çekeceğiz.

Deniz dibi ölmeye başladıkça, kokular burnumuza gelmeye başladıkça çok pişman olacağız ama iş işten geçmiş olacak. Biran evvel yetkililerin bu konuya el atması lazım." ifadesini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan konuyla ilgili Milas Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerince Pina Yarımadası'nda inceleme yapıldığı ve konunun araştırıldığı, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünce ise Yalıkavak'taki bir şirket hakkında dava açılacağı öğrenildi.

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