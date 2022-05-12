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    Muğla'da esnafa zorla senet imzalattıran 3 kişi tutuklandı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yeri sahibinden silah zoruyla para almaya çalıştıkları öne sürülen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 12.05.2022 - 20:15
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 20:41
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    Muğla'da esnafa zorla senet imzalattıran 3 kişi tutuklandı

    Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran bir esnafın bazı kişiler tarafından silahla tehdit edilerek para istendiği şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

    7 şüpheli gözaltındı

    İlçedeki esnafı silahla tehdit ederek para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    3'ü tutuklandı

    İHA'nın haberine göre şüphelilerden A.E.Y. ile U.D. savcılık talimatıyla salıverilirken, adliyeye sevk edilen V.Ö, K.H.O. ve T.Ç. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. N.Y. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

    Öte yandan olay anının iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

    Muğla'da esnafa zorla senet imzalattıran 3 kişi tutuklandı VİDEO

    Muğla da esnafa zorla senet imzalattıran 3 kişi tutuklandı #1

    Muğla da esnafa zorla senet imzalattıran 3 kişi tutuklandı #2

    Muğla da esnafa zorla senet imzalattıran 3 kişi tutuklandı #3


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