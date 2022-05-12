Muğla'da esnafa zorla senet imzalattıran 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yeri sahibinden silah zoruyla para almaya çalıştıkları öne sürülen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran bir esnafın bazı kişiler tarafından silahla tehdit edilerek para istendiği şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

7 şüpheli gözaltındı

İlçedeki esnafı silahla tehdit ederek para istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

3'ü tutuklandı

İHA'nın haberine göre şüphelilerden A.E.Y. ile U.D. savcılık talimatıyla salıverilirken, adliyeye sevk edilen V.Ö, K.H.O. ve T.Ç. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. N.Y. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan olay anının iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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