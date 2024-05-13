Muğla'da İngiliz turistler ölen yakınlarının küllerini denize döktü

İHA
Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Muğla'nın tatil cenneti Marmaris'te ilginç anlar yaşandı..
Sabah saatlerinde Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini denize bıraktı.
Öldükten sonra yakılan şahsın küllerinin bir kısmı Marmaris’i çok sevdiği için yakınlarının düzenlediği törenle denize döküldü.
'Ölen insanın küllerinin denize atılması zararlı'
Ancak bu durum tartışma yarattı. Olayı görenler kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini ifade etti.
Denizden numune alınacak
Ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler, denizden numune alarak araştırma yapacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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