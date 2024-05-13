Muğla'da İngiliz turistler ölen yakınlarının küllerini denize döktü Marmaris'te bir grup İngiliz turistin ölen yakınlarının küllerini denize dökmesi tartışma yarattı. İlçe Sağlık Müdürlüğü, denizden numune alarak araştırma yapacak.

İHA

Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Muğla'nın tatil cenneti Marmaris'te ilginç anlar yaşandı..

Sabah saatlerinde Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini denize bıraktı.

Öldükten sonra yakılan şahsın küllerinin bir kısmı Marmaris’i çok sevdiği için yakınlarının düzenlediği törenle denize döküldü.

'Ölen insanın küllerinin denize atılması zararlı'

Ancak bu durum tartışma yarattı. Olayı görenler kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini ifade etti.

Denizden numune alınacak

Ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler, denizden numune alarak araştırma yapacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)