Muğla'da kadın ve çocukların olduğu 44 göçmen kurtarıldı

Muğla'da kadın ve çocukların olduğu 44 göçmen kurtarıldı

Muğla Marmaris açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan’da Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel’nin ülkeye gelen sığınmacıları neden geri ittiklerine yönelik sorusuna sinirlenen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in sözlerinin üzerinden bir hafta geçmeden Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına geri itilmesi artarak devam ediyor.

MARMARİS'TE 2 GERİ İTİLEN BOT İHBARI ALINDI

Sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Gece saatlerinde yine Marmaris açıklarında lastik bot içindeki 28 düzensiz göçmen, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildi.

ARALARINDA ÇOCUK VE KADINLARIN OLDUĞU 44 GÖÇMEN KURTARILDI

Türk Sahil Güvenlik ekipleri her iki kurtarma olayında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu toplam 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Yakalanan 1 göçmen kaçakçısı ile ilgili ise adli işlem başlatıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.





