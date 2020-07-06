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- Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı
Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı
Yürüyüşe çıkan genç çıktığı kayalıklarda mahsur kalınca imdadına JAK ve AKUT yetişti.
- DHA
- 06.07.2020 - 12:32
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 25 yaşındaki Yüksel Köse, yürüyüş yapmak için Kelebekler Vadisi'ne gitti.
Patika yolda yürüyüş yapan Köse, çıktığı kayalıklarda mahsur kalınca sağlık ekiplerine haber verdi.
JAK VE AKUT GÖREV BAŞINDA
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT)'un sevk edildiği bölgede Köse'yi arama çalışmaları başlatıldı.
4 SAATTE KURTARABİLDİLER
Halatlar yardımıyla kayalıklara inen ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla Köse'yi kurtardı. Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.