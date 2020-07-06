Dolar
6.8628
0.0451%
Euro
7.7595
0.4089%
Altın
1774.86
-0.0112%
Borsa
117884.77
1.8456%
G. Altın
391.699
-0.1111%
Bitcoin
63113.32
0.5233%
31ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 31 C

    Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı

    Yürüyüşe çıkan genç çıktığı kayalıklarda mahsur kalınca imdadına JAK ve AKUT yetişti.
    • DHA
    • 06.07.2020 - 12:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı #1

     

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde 25 yaşındaki Yüksel Köse, yürüyüş yapmak için Kelebekler Vadisi'ne gitti.

    Patika yolda yürüyüş yapan Köse, çıktığı kayalıklarda mahsur kalınca sağlık ekiplerine haber verdi.

    JAK VE AKUT GÖREV BAŞINDA

    Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT)'un sevk edildiği bölgede Köse'yi arama çalışmaları başlatıldı.

    4 SAATTE KURTARABİLDİLER

    Halatlar yardımıyla kayalıklara inen ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla Köse'yi kurtardı. Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı #2

    Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı #3

    Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı #4

    Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı #5

    Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı #6

    Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı #7

    Görüş Bildir