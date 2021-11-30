Muğla'da lodos iskeleleri kopardı

Türkiye'yi etkisi altına alan fırtına ve lodos Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka mahallesinde teknelerde zarara neden olurken, ahşap iskeleler büyük hasar gördü.

Dün öğle saatlerinde başlayan lodos ve fırtına bu sabah saatlerinde Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi Maden iskelesinde büyük hasara neden oldu.

TEKNELER KIYIYA VURDU

Maden iskelesinde kıyıdaki tonozlara bağlı olan tekneler dalgaların kıyıya vurması ile hasar oluştu. İki tekne ise bağlı bulundukları tonozdan koparak sürüklendi.

İSKELELER YERLERİNDEN SÖKÜLDÜ

Gün boyu devam eden fırtına ve lodos akşam saatlerinde hızını arttırdı.

Maden İskelesindeki ahşap iskeleler kıyıya vuran dalgalara dayanamadı ve yerlerinden söküldü. Vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntülerken, tekne ve iskelede büyük hasar oluştuğu açıklandı.









