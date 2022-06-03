Muğla'da ormanda 239 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri, ormanda Afgan, İran, Suriye ve Bangladeş uyruklu toplam 239 kaçak göçmen ve 1 Türk uyruklu şüpheli yakaladı.
- 03.06.2022 - 19:44
Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Katrancı Koyu'nda bir grup göçmenin olduğu istihbaratına ulaştı.
239 kaçak göçmen ormanda yakalandı
Jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bugün saat 02.00 sıralarında 119'u Afgan, 18'i İran, 9 Suriye, 93'ü Bangladeşli 239 kaçan göçmen ve 1 Türk şüpheli yakalandı.
DHA'nın haberine göre kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, Türk uyruklu şüpheli de ifadesinin alınmasının ardın serbest bırakıldı.