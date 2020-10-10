Muğla'da sahiller yabancı turistlere kaldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahil beldeleri, yerli tatilcilerin yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla evlerine dönmesi üzerine yabancı turistlere kaldı.

Türkiye'nin büyük bölümünde görülen sağanak ve kötü hava şartlarının aksine Muğla bölgesinde ekim ortasında yazdan kalma günler yaşanıyor.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla yerli tatilciler memleketlerine dönerken, yabancı turistler plajların keyfini çıkarıyor.

SICAKLIK 30 DERECE

Çoğunluğu İngiliz olmak üzere Rus, İrlandalı, Ukraynalı, İskoç ve Hollandalı turistler kentin tadını çıkarıyor. Kentte hava sıcaklığının 30, deniz suyunun 17 derece olduğu belirtildi.

"MARMARİS ÇOK FARKLI BİR YER"

Çevre Mühendisi olan 28 yaşındaki İngiliz Elizabeth Tara Beagle, "Dünyayı dolaştım ama Marmaris çok güzel ve farklı bir yer. Gündüz denize ve güneşin tadını çıkartıp su sporları yapıyorum. Ülkeme gittiğimde arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Sosyal medya hesaplarımdan Marmaris'in tüm güzelliklerini paylaştım.” dedi.

Beagle'nin arkadaşı İnşaat mühendisi İngiliz Taylor Estefan, "Marmaris çok güzel. Sonbaharda güneş ve denizin tadını çıkartıyoruz." dedi.

"SENEYE 17 ARKADAŞIM VE AİLELERİYLE GELECEĞİM"

Bir cam imalat fabrikasının genel müdürü olan İngiliz Gloria Addison Agne, "İlk defa Marmaris'e kadın arkadaşımla beş günlüğüne tatile geldim. Her şeyi ile güzel bir şehir. Marmaris'ten bronzlaşarak döneceğim. Seneye fabrikamızdaki 17 arkadaşım ve aileleri ile birlikte gelmenin planını yapıyorum." dedi.

İskoçya'dan ailesiyle birlikte gelen gurbetçi Mehmet Mete, "Yılda 4-5 defa Marmaris'e tatile geliyorum. Marmaris sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir turizm şehri. İskoçya'ya döndüğümde yabancı dostlarıma çektiğim Marmaris fotoğraflarını göstererek tavsiye ediyorum" dedi.

















