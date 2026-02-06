Muğla'da sele kapılan otomobil sürücü ölü bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde Zekeriya Şahin, sağanakta dereden otomobiliyle geçmeye çalışırken suya kapıldı.

Bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu derede otomobile ulaşılırken içinde Şahin'in olmadığı görüldü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonunda Şahin'in cansız bedenine yaklaşık 100 metre aşağıda ulaşıldı.

Arama çalışmalarına katılan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçeye metrekareye 80 kilogram yağmurun düştüğünü söyledi.

Sağanak uyarılarına istinaden bölgede çok sayıda tedbir aldıklarını belirten Kaya, "Osmaniye'den bir vatandaşımızın otomobiliyle dereden geçerken suya kapıldığı ihbarı üzerine bütün ekiplerimizle hemen ulaştık. Suyun debisinin yüksek olduğu bir yerde aracı bulduk. Araçtan 100 metre aşağıda vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık. Ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı, merhuma da Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Şahin'in Marmaris Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.