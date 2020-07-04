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    Muğla'da trafik kazası: 1 ölü

    Yatağan ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 04.07.2020 - 20:11
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    Muğla'da trafik kazası: 1 ölü #1

     

    Muğla'nın Yatağan ilçesinde,  Yatağan- Milas yolu Bağyaka sapağında İbrahim Yörük yönetimindeki otomobile bölünmüş yolun ortasındaki düşük banketten geçtiği sırada İbrahim Karadağ'ın kullandığı kamyonet çarptı.

    1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada otomobil sürücüsü Yörük ile yanındaki Hulusi Yelaldı yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde İbrahim Yörük'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Ağır yaralı Hulusi Yelaldı ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yörük'ün cesedi, Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Öte yandan, otomobil sürücüsü İbrahim Yörük'ün yolu kısaltmak için yaklaşık 200 metre ilerideki altgeçit yerine, sapağın karşısında bulunan düşük banketten geçmesi dikkat çekti.

     


    Muğla'da trafik kazası: 1 ölü #2

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